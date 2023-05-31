شكرا لقرائتكم 10 أعراض صحية خطيرة لعدم النوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من مغبة تحدي عدم النوم الذي انتشر مؤخرًا بين الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورد النمر، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، على سؤال، مفاده أن أحد مشاهير السوشيال ميديا يدعي أنه أكمل 12 يومًا بدون نوم، ما هي التداعيات التي تصيبه جراء ذلك؟

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من جانبه، حذر استشاري القلب من هذا التصرف الخطير، مشيرًا إلى أنه يؤدي إلى الوفاة، موضحًا أن هذا التحدي يسبب عددًا من الأعراض الخطيرة ومنها:

أعراض عدم النوم

1- عدم القدرة على التركيز.

2- ارتفاع الضغط.

3- ارتفاع النبض.

4- انخفاض المزاج.

5- الهلوسة.

6- ارتفاع السكري.

7- ارتفاع الكورتيزول والأدرينالين.

8- ضعف شديد في الذاكرة.

9- كلام غير مفهوم أو مترابط.

10- الوفاة.