شكرا لقرائتكم نوبة ضحك تنتاب مذيعة العربية على الهواء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دخلت مذيعة قناة العربية سارة دندراوي في نوبة ضحك مفاجئة، على الهواء مباشرة، خلال حديثها مع مسؤول عن استغلال المخلوقات البحرية في الاستخبارات.

التجسس والاستخبارات

وتناولت حلقة برنامج تفاعلكم استغلال الدلافين في التجسس والاستخبارات، فيما أعربت دندراوي عن استغرابها للأمر.

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الحيتان والدلافين

وأفاد الضيف خلال المداخلة بأن تسخير الحيتان علم قائم بذاته، واستطاعت أجهزة الاستخبارات من تطويع الحيتان والدلافين والطيور أيضًا وتدريبها للقيام بمهام تجسسية وأيضًا مهام انتحارية.

وقد شوهد حوت بالقرب من السواحل السويدية، وثارت اتهامات بأنه مبعوث من قبل الاستخبارات الروسية من أجل التجسس، خاصة وأنه تجسس قبل سنوات على النرويج.