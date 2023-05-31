شكرا لقرائتكم تقويم التعليم تبدأ تطبيق اختبار TIMSS ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بدأت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالشراكة والتنسيق مع وزارة التعليم، في تطبيق اختبار TIMSS 2023 الذي يُقام كل أربع سنوات؛ بهدف تقييم النظم التعليمية في دول متفرقة، خلال المدة من 10 -12 ذو القعدة 1444هـ، وسيكون تطبيقه إلكترونيًّا عبر منصة المنظمة الدولية لتقييم التحصيل التربوي IEA، في مادتي الرياضيات والعلوم، على (11707) من الطلاب والطالبات، من الصف الرابع الابتدائي والثاني متوسط، في 421 مدرسة موزعة على 73 مدينة ومحافظة في المملكة.

أهداف الدراسة

وتهدف الدراسة الدولية TIMSS إلى الحصول على بيانات شاملة عن المفاهيم والمواقف التي تعلّمها الطلبة في مادتَي العلوم والرياضيات في الصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط، ومتابعة المؤثرات النسبية للتعليم والتعلم في الصف الرابع الابتدائي ومقارنتها بتلك المؤثرات في الصف الثاني المتوسط، كما تقارن تحصيل الطلبة في العلوم والرياضيات في أنظمة تربوية متباينة في خلفياتها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية؛ ومن ثم الوصول إلى أهم وأفضل الوسائل المؤدية إلى تعليم أفضل عبر مقارنة نتائج الاختبارات لدولة ما مع نتائج دول أخرى متقدمة في سياق السياسات والنظم التعليمية المطبقة المؤدية إلى معدلات تحصيل عالية لدى الطلبة.

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تنمية القدرات البشرية

وتعد دراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم من خلال TIMSS إحدى الدراسات العالمية التي تشرف عليها المنظمة الدولية لتقييم التحصيل التربوي IEA، بهدف الحصول على بيانات شاملة عن المفاهيم والمواقف التي تعلّمها الطلبة في مادتَي العلوم والرياضيات في الصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط.

يُذكر أن الاختبارات والدراسات الدولية تقيس مؤشرات مهمة في برنامج تنمية القدرات البشرية، ودعم تحقيق مستهدفاتها، لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وتعقد بشكل دوري كل 4 سنوات، حيث عُقدت لأول مرة في المملكة عام 2003م، وواصلت المشاركة في الدورات المتعاقبة في الأعوام 2007م، 2011م، 2015م، 2019م.