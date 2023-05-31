شكرا لقرائتكم أول ظهور لـ ريانة والقرني بعد نجاح وصولهما للأرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثقت “قناة الإخبارية” لقطات تاريخية لخروج رائدي الفضاء السعوديين علي القرني وريانة برناوي من مركبة دراجون بعد وصولها إلى الأرض بنجاح، صباح اليوم الأربعاء، وذلك بعد رحلة استمرت 10 أيام في محطة الفضاء الدولية.

ويظهر الفيديو، خروج رائدة الفضاء ريانة برناوي أولًا، حيث قام الطاقم المساعد بمساعدتها على الوقوف، لتقوم بعدها بالتلويح للجميع، ليخرج بعدها رائد الفضاء علي القرني.

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انفصال مركبة دراجون

جاء ذلك بعد انفصال مركبة دراجون التي تحملهما، عن محطة الفضاء الدولية، أمس الثلاثاء، بعد ما نفذت عدة مناورات حتى تدخل الغلاف الجوي بنجاح، ومن ثم هبطت على الأرض أمام سواحل ولاية فلوريدا في وقت مبكر من صباح اليوم.

وكان رائدا الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني اختتما مهمتهما في محطة الفضاء الدولية بالأمس، وبدآ رحلة العودة إلى الأرض، وذلك بعد 10 أيام من استكشاف الفضاء وإجراء التجارب العلمية.