شكرا لقرائتكم والد رائد الفضاء علي القرني بعد وصول ابنه إلى الأرض: فرحتي لا توصف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - عبر والد رائد الفضاء علي القرني عن فرحته بعودته سالما إلى أرض الوطن، بعد رحلته العلمية إلى الفضاء الخارجي.

فرحتي لا توصف

وأضاف لقناة”الإخبارية”: “الحمد لله رب العالمين.. هذا إنجاز للوطن، نبارك لأنفسنا ونبارك لخادم الشريفين الملك سلمان وولي عده الأمين، ومعالي وزير هيئة الفضاء”.

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وقال والد علي القرني: “فرحتي لا توصف والحمد على عودتهم والحمد على سلامتهم والحمد على ما تم من تجارب وتفاعل معها أبناء الوطن”.