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والدة رائد الفضاء علي القرني: فخورة بولدي وشعوري لا يوصف

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الرياض - محمد الوسيري - عبرت والدة رائد الفضاء علي القرني عن فرحتها وسعادتها بعودته سالماً إلى الأرض بعد رحلته العلمية إلى الفضاء.

فخوري بولدي وشعوري لا يوصف

وقالت والدة علي القرني لقناة “الإخبارية”: “فخورة بولدي وشعوري لا يوصف وأنا فخورة بما وصل له علي القرني وريانة برناوي”.

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فخر للوطن والأجيال القادمة

وأضافت إن إنجاز علي وريانة فخر لنا وللوطن والأجيال القادمة بإذن الله، والحمد لله على ما وصل إليه علي والحمد لله.

وأضافت أن علي من صغره يحب الطيران، ويحب تجميع الأشياء، موضحة أنها كانت تتواصل مع ابنها عن طريق الإيميل، وكنا نتواصل معه يوميا”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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