شكرا لقرائتكم لقطات لوصول رائدي الفضاء السعوديين للأرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثقت “قناة الإخبارية” لقطات ومشاهد حية عدة لوصول رائدي الفضاء علي القرني وريانة برناوي إلى الأرض بعد رحلتهما نحو الفضاء، موثقة لحظات باسمة وتحية من ريانة والقرني قبل خروجهما من مركبة دراجون.

هبوط آمن

قبيل خروجهما من الكبسولة تم أخذ كافة إجراءات السلامة لرائدي الفضاء استعدادًا لخروجهما من الكبسولة ونقلهم عبر طائرات مروحية.

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ووفقًا للمشاهد، فقد تم الهبوط الآمن والوصول الناجح لرائدي الفضاء نحو سطح الماء بسلام على متن المركبة الفضائية التي استقرت في المحيط الأطلسي.

وأظهرت اللقطات نزول الباراشوت الذي سيثبت مركبة دراجون ويقلل من سرعتها استعدادًا للمرحلة النهائية.

فرحة هيئة الفضاء

وعقب وصول رائدي الفضاء إلى البحر، عمت الفرحة قيادات الهيئة السعودية للفضاء بعد مشاهدة السفينة التي ستحمل الكبسولة على متنها.

كما وثقت مشاهد التقاط مركبة دراجون تمهيدًا لوضعها بالمنصة قبل خروج رائدي الفضاء علي القرني وريانة برناوي.

فيما حملت بعض لقطات الفيديو آثار الغلاف الجوي على مركبة دراغون من الخارج، بالإضافة إلى وضع مركبة دراجون في المنصة المعدة لها قبل لحظات من خروج رائدي الفضاء.