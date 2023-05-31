شكرا لقرائتكم حفيد الملك سلمان في حفل تخرجه للشباب: سارعوا لتحقيق رؤية وطنكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - في أمسية متألقة توشحت بمباهج العلم نالت استحسان الكثيرين بعد كلمة الأمير فهد بن فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز خلال حفل تخرجه ضمن الدفعة الثامنة والعشرين من طلاب مدارس الملك فيصل للعام الدراسي 1443- 1444، وذلك بقاعة الأمير سلطان الكبرى بفندق الفيصلية، والذي أقيم برعاية نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز .

كلمة فهد بن فيصل

وخلال حفل التخرج ألقى الأمير فهد بن فيصل كلمة نيابة عن زملائه الخريجين قال فيها:” أقف بين يديكم ماثلاً وممثلاً، ماثلًا لوطن أعلى من قيمة العلم، وممثلاً للفوج الثامن والعشرين من خريجي مدارس الملك فيصل، فها نحن نطوي شراعًا أبحر بنا زمناً في بحر العلوم.. أودعنا في دره بهاء طفولتنا ونثرنا في صدفاته أحلام شبابنا.. ورسمنا على صفحاته أعذب أمانينا .. وفي الوقت نفسه نتطلع لمستقبل استشرفناه ولطموح رجوناه ولأمل تمنيناه خدمة لهذا الوطن المبارك بقادته الذين يعلون من قدر العلم ويرفعون من قدر المنتسبون إليه”.

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واستشهد الأمير فهد بن فيصل بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والتي قال فيها: “إن التعليم في السعودية هو الركيزة الأساسية التي نحقق بها تطلعات شعبنا نحو التقدم والرقي في العلوم والمعارف” ليؤكد اهتمام المملكة بالتعليم ونهجها الحكيم.

ودعا الأمير فهد بن فيصل خلال كلمته الشباب باعتباره عماد الوطن لتحقيق رؤية السعودية المرتكزة على المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح، في ظل رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

تهاني ومباركات

توالت التهاني والمباركات لأمير منطقة المدينة المنورة بمناسبة تخريج نجله الأمير فهد بن فيصل بن سلمان على مواقع التواصل.

وقال عضو الهيئة العربية للطاقة المتجددة علي السنيدي : “أبارك لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة تخرج ابنه الأمير فهد من مدارس الملك فيصل.. اللهم وفقه وشباب وطننا الغالي لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم “.

وقال الفنان فايز المالكي: ” أبارك لسمو سيدي الأمير الدكتور فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير المدينة المنورة بتخرج ابنه سمو الأمير فهد بن فيصل بن سلمان ونسأل الله له التوفيق.

بينما قال المحامي عبدالمنعم الأحمدي “أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو سيدي الأمير فيصل بن_سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة بمناسبة تخرج سمو سيدي الأمير فهد بن فيصل بن سلمان نسأل الله له التوفيق”.

وأضاف عضو المجلس المحلي لمحافظة النماص عبدالله الشهري: ” ما شاء الله تبارك الله ألف مبروك نبارك لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة تخرج ابنه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز من مدارس الفيصل بالرياض.

ونشر نواف الفيصل فيديو معلقًا عليه: بالماضي وبحضور مولاي الملك سلمان أيده الله وأنا أقدم لكلمة الخريجين لمدارس الرياض وألقاها أخي الكبير الأمير فيصل بن سلمان، حفظه الله، واليوم تخرج الابن فهد بن فيصل بن سلمان وفقه الله.