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عدد السكان في المملكة 32,2 مليون نسمة.. السعوديون 58.4%

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شكرا لقرائتكم عدد السكان في المملكة 32,2 مليون نسمة.. السعوديون 58.4% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأربعاء، نتائج تعداد السكان في لعام 2022.

تعداد السعودية 2022

وأوضحت الهيئة، في مؤتمر صحفي اليوم، أن عدد سكان البلاد وصل إلى 32,2 مليون ونسبة الأجانب بينهم 41,6%.

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السعوديون أقل من 30 عاماً

وأضافت الهيئة العامة للإحصاء، أن عدد المقيمين في السعودية بلغ عددهم 13.4 مليون، والسعوديون الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً نسبتهم 63%.

وبلغت نسبة الذكور 61.2% من عدد سكان السعودية، وبلغ عدد سكان العاصمة الرياض بلغ 8.6 مليون نسمة

وأشارت هيئة الإحصاء، إلى أن نسبة النمو في سكان السعودية بلغت 34.2% بالمقارنة مع إحصاء العام 2010

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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