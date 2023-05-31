شكرا لقرائتكم ضبط 8 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (8) مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمناطق الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

الإجراءات النظامية

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم ضبط (9) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (4) مقيمين من الجنسيات الباكستانية والأفغانية والمصرية والصومالية و(3) مقيمين من الجنسية اليمنية ومواطن، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

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الإبلاغ

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.