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ضبط 8 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب

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الرياض - محمد الوسيري - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (8) مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمناطق الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

الإجراءات النظامية

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم ضبط (9) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (4) مقيمين من الجنسيات الباكستانية والأفغانية والمصرية والصومالية و(3) مقيمين من الجنسية اليمنية ومواطن، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

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الإبلاغ

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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