شكرا لقرائتكم استدعاء 357 مركبة فورد مرسيدس Explorer لخلل خطير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، استدعاء 357 مركبة فورد “Explorer” موديل 2020- 2022.

أسباب الاستدعاء

وأوضحت التجارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن أسباب الاستدعاء تعود لوجود خلل في صواميل تثبيت المحور الخلفي، والذي قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبة، مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

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ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

وعادة ما تنذر وزارة التجارة المواطنين باستدعائها للمنتجات والمركبات التي يوجد بها خلل وذلك من أجل سلامة الجميع.