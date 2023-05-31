شكرا لقرائتكم 47 % من الأسر السعودية تسكن الشقق والرياض الأعلى بـ8.6 ملايين نسمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أظهرت نتائج تعداد السكان في السعودية 2022 أن 47 % من الأسر السعودية تسكن في شقة سواء كانت شقة سكنية أو شقة في فيلا أو شقة في منزل شعبي.

تفاصيل السكن في السعودية

وبحسب نتائج التعداد التي أعلنتها هيئة الإحصاء اليوم فقد وصل عدد المساكن في المملكة إلى أكثر من 8 ملايين مسكن، تشكِّل الشقق السكنية ما نسبته 51% منها.

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كما ارتفعت نسبة السعوديين الذين يسكنون في مساكن تمليك إلى 61% ، وكانت حائل هي أكثر المدن التي يمتلك فيها المواطنون مسكنهم بنسبة تقترب من 75% وفي المرتبة الثانية جاءت القصيم بنسبة 72.1%.

الشقق السكنية

أما عن الشقق السكنية فقد شكلت 47% من مساكن السعوديين وقد توزعت بنسبة 38.2% للسكن في شقة بعمارة سكنية و9.8 % للسكن في شقة داخل فيلا بينما كان واحد في المئة من السكان السعوديين يقيم في شقة بمنزل شعبي.

كثافة السكان والسكن

وقد تصدرت الرياض كل المناطق السعودية بحسب عدد السكان والوحدات السكنية فقد بلغ عدد سكان الرياض 8.6 ملايين نسمة بنسبة قرابة 27% من السكان في السعودية، بينما بلغ عدد الوحدات السكنية فيها 2.3 مليون وحدة، وفي المرتبة الثانية من حيث عدد السكان جاءت منطقة مكة المكرمة بنسبة 24.5%، فيما يمثل سكان المنطقة الشرقية قرابة 16% من سكان المملكة، وتمتلك المناطق الثلاث الرياض ومكة والشرقية قرابة 67% من سكان المملكة.

وفي سياق متصل تمتلك منطقة مكة المكرمة النسبة الأكبر من الشقق في المملكة حيث وصلت إلى قرابة 67% من إجمالي المساكن في المنطقة والتي تبلغ 2.1 مليون وحدة سكنية، وكانت الوحدات السكنية في المنطقة الشرقية 1.3 مليون وحدة مقابل 73 ألف وحدة في الحدود الشمالية.

عدد سكان السعودية

وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم أن عدد سكان المملكة العربية السعودية بلغ 32.175.224 نسمة.

وأفادت النتائج أن عدد السعوديين بلغ 18.8 مليون نسمة بنسبة 58.4%، بينما بلغ عدد غير السعوديين 13.4 مليون نسمة بنسبة 41.6%، مشيرة إلى أن عدد الذكور بلغ 19.7 مليون نسمة بنسبة 61%، في حين بلغ عدد الإناث 12.5 مليون نسمة بنسبة 39%، ومثَّل عدد السكان في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية ما نسبته 68% من إجمالي عدد سكان المملكة، كما تُعد الرياض أكبر المدن السعودية من حيث عدد السكان، يليها جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام.