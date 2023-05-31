شكرا لقرائتكم لقطات ساحرة لتدفق شلالات هيف الشرشار بالباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، مشاهد بديعة من شلالات هيف الشرشار في منطقة الباحة جنوب غرب السعودية.

وأظهر الفيديو، تدفق شلالات هيف الشرشار في الباحة جراء هطول الأمطار الغزيرة بالمنطقة، حيث رسمت لوحة طبيعية فريدة.

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وشهدت منطقة الباحة في وقت سابق، هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وجريان الأودية والشعاب.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية.