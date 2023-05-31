شكرا لقرائتكم إطلاق أكبر خطة تشغيلية في تاريخ رئاسة الحرمين لموسم الحج غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يطلق الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس غدًا الخميس، أكبر وأضخم خطة تشغيلية في تاريخها لموسم الحج لعام ١٤٤٤ هجري، بعد عودة موسم الحج لكامل طاقته من خلال أنسنة الخدمات وتعظيم مكامن القوة وتعزيز الجودة والريادة والرقمنة لاستقبال الحشود المليونية المتوقعة لأداء مناسك الحج.

تعزيز الريادة والتميز التشغيلي

وأكد الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ أن خطة رئاسة الحرمين التشغيلية لموسم حج هذا العام ١٤٤٤ هجرية تعد الأضخم والأكبر في تاريخ الرئاسة، وتركز على تعظيم مكامن القوة وتحويل التحديات إلى فرص إيجابية، معتمدة على أهداف الرئاسة الاستراتيجية المنطلقة من رؤية 2030 المباركة والتي تعنى بتمكين القاصدين وتهيئة البيئة الإيمانية الخاشعة والآمنة والصحية لهم في الحرمين الشريفين.

قد يهمّك أيضاً

ورفع الرئيس العام أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان، نظير ثقتهما الكريمة ودعمهما اللامحدود الذي تحظى به الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مؤكدًا حرص المنظومة على التناغم والتكاتف مع المنظومة الأمنية مختلف الجهات الحكومية لخدمة ضيوف الرحمن.

وتنطلق خطة الرئاسة لموسم الحج من عدة مخرجات رئيسية، منها تحقيق الريادة في جودة الخدمات، واستدامتها على مدار الساعة؛ كما روعي في إعدادها التنوع الثقافي والمعرفي لقاصدي بيت الله الحرام، الذي جعله الله مباركًا وهدى للعالمين، ورسالته ينبغي أن تصل للمسلمين في شتى أنحاء العالم باختلاف مشاربهم ولغاتهم وثقافاتهم.

التكامل والتناغم

كما ترتكز الخطة على التكامل والترابط والتناغم مع مختلف الجهات ذات العلاقة في تناغم وتعاضد وتكاتف بناء ومثمر فضلًا عن تطبيق أعلى معايير الوقاية البيئية في خدماتها المقدمة في الحرمين الشريفين حرصًا على سلامة الحجاج، فضلًا عن الحرص على انسيابية الحركة وتدفق الحشود من وإلى الحرمين الشريفين وإعطاء الأولوية لرقمنة الخدماتها، وإدخال التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية والأنظمة الملاحية والروبوتات الآلية والمنصات الإلكترونية التي تسهم بإذن الله عز وجل في التسهيل على القاصدين وإثراء تجربتهم.

وستحرص الرئاسة على تعظيم حملة (خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا في تحت شعار الجودة والريادة في حسن الهداية وتميز الرفادة وكرم الوفادة، وتقديم أجود الخدمات لضيوف الرحمن.

وأشار إلى أن جميع المحاور والخدمات لضمان أعلى معايير الجودة والتميز التشغيلي من خلال مصفوفة المؤشرات، التي تقوم عليها الرئاسة ميدانيًا على مدار الساعة، لمعالجة الملاحظات وتعزيز الإيجابيات.