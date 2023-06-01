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أجواء السعودية لم تتأثر بالحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

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الرياض - محمد الوسيري - أوضح المركز الوطني للأرصاد أن المؤشرات الأولية للتوقعات من مخرجات النماذج العددية لاحتمال تكوُّن حالة مدارية في بحر العرب خلال الأسبوع المقبل، تشير – بمشيئة الله – إلى عدم تأثُّر أجواء المملكة مباشرة بهذه الحالة.

وأفاد المركز استمرار مراقبته مستجداتِ الحالة، وسيتم إصدار التقارير الخاصة لها إذا لزم الأمر أولًا بأول.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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