شكرا لقرائتكم التهاني تنهال على فايز المالكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - انهالت المباركات والتهاني على الفنان والمؤثر فايز المالكي، وذلك بعد حصول ابنه راكان، الأربعاء، على درجة الماجستير بتخصص “إدارة أعمال إعلامية”.

وفور أن أعلن راكان عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، نجاحه، تشارك فايز المالكي تغريدة نجله لتتوالى عليه عبارات التهنئة والثناء والدعوات بمزيد من النجاح والتميز والتقدم.

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فخر واعتزاز

وعبر تويتر، رصدت “متابعات الخليج 365“، تعليقات المحبة والفخر بنجاح نجل فايز المالكي، حيث قال ناصر بن محمد – ناشط اجتماعي: ما شاء الله تبارك الرحمن يا راكان، الله يوفقك ويسعدك يا رب ومنها إلى أعلى المناصب، فيما تابعت زهرة: ما شاء الله يستاهل ألف مبروك، لتضيف وردة الأمل: ألف مبروك ومزيد من التقدم والنجاح.

بدوره، هنأ حمد الضويحي – عضو في لجنة الإعلام الرياضي- راكان، قائلًا: مباركين أخوي راكان والوالد الله يسعدك ويوفقك، وعقبال أعلى المناصب، مداعبًا فايز المالكي: ننتظر وليمه العشاء ياخونا فايز.. منها للأعلى.

في السياق ذاته، شارك بتقديم التهاني سعيد المالكي– متخصص في الموارد البشرية، مهنئًا راكان: ما شاء الله تبارك الله، ألف مبروك أبو نايا الله يجعلها فال خير وتوفيق عليك، والتهنئة موصولة لوالدك، فيما أردف سند: ما شاء الله تبارك الرحمن يا راكان، الله يوفقك ويسعدك يا رب ويقر عينا والديك بك.

من جانبه، قال موسى المالكي – صحفي: ألف مبروك بمثلك نفتخر عقبال المناصب العليا، فيما تابع عثمان الأنصاري– كاتب- ألف مبروك أخوي راكان، تستاهل التميز، منها للأعلى إن شاء الله.

في غضون ذلك، استطرد عبيد الحنيني– متخصص في إدارة الأعمال: ما شاء الله تبارك الله، ومن جد في سعي لأمر تمكن منه، ويستاهل كل خير وفاله الخير كله، وهذا الشبل من ذاك الأسد ونسأل الله له التوفيق والسداد، بينما علق أسامة من جديد: ما شاء الله تبارك الله مبروك الله يوفقك لخدمة الدين والوطن والمناصب العليا.

بدوره، أضاف علي الربدي: ما شاء الله وألف مبروك تستاهل، ونسأل الله لكم التوفيق والنجاح، وإن يحفظكم لخدمة الدين والمليك والوطن.

كما عبرت فوزية المالكي – مديرة إدارة العلاقات العامة بنادي سعودي أرت للفنون البصرية، عن فرحتها وفخرها براكان، حيث قالت: ما شاء الله تبارك الله ألف ألف مليون مبروك أخوي فايز، وعقبال الدكتوراه والله يوفقه البطل.

أما عماد الساعاتي فقال: ألف مبروك، وردة من ظهر وردة، ربي يحميكم أنت والوالد”.

دور مؤثر وفعال

جدير بالذكر أن راكان هو نجل الفنان والمؤثر فايز المالكي والذي له دور اجتماعي بارز في العديد من المبادرات، ولعل أبرزها حملة بالمرصاد، حيث رصد بنفسه وصور المضبوطات الأمنية لكميات كبيرة من المخدرات التي أحبطت الجهات الأمنية ترويجها داخل المملكة، محذرًا من شرها على الشباب إذا تم ترويجها، لولا جهود رجال الأمن.

وسلط فايز المالكي الضوء على جهود رجال مكافحة المخدرات، في القبض على مروجي ومهربي المخدرات في المملكة، وحذر الشباب من التورط في مثل هذه الآفة الخطيرة التي تهدد مستقبلهم وتهدد المجتمع.

كما حث الأمن العام المواطنين والمقيمين، على أهمية دعم جهود الأجهزة الأمنية بالإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات في المملكة، ووجه رساله حادة للمشاهير لضرورة التعاون مع الجهات الأمنية وتوعية الشباب عبر منصاتهم حتى يكون لهم دور إيجابي فعال في المجتمع.

على صعيد آخر، برز دور المالكي بشكل واضح خلال جهود الدولة المكثفة في عمليات إجلاء المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، مشيدًا بتسخير كافة الخدمات والإمكانيات للرعايا، موجهًا التحية والشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومعبرًا عن فخره واعتزازه بالوطن وخدمته.