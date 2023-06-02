شكرا لقرائتكم أمطار رعدية ورياح على حائل وتبوك حتى الـ10 مساءً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل اليوم, من هطول أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 10 مساءً.

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أمطار تبوك

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار تصل إلى غزيرة على منطقة تبوك، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، والسيول، وشبه انعدام في الرؤية على تبوك ومحافظة تيماء .

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة العاشرة مساءً.

طقس الباحة

وفي وقت سابق، نبّه المركز الوطني للأرصاد من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في مدى الرؤية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، على مدينة الباحة ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.