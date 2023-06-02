شكرا لقرائتكم تحويلات مرورية لاستكمال إنشاء جسور تقاطع طريق مجلس التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع القوات الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة الشرقية، والإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية، البدء بأعمال التحويلات المرورية لاستكمال أعمال إنشاء جسور تقاطع طريق مجلس التعاون مع طريق الظهران بقيق.

4 مراحل

وأوضحت الهيئة العامة للطرق في تغريدة عبر موقع تويتر، أن ذلك على 4 مراحل، ابتداءً من صباح يوم الأحد الموافق 2023/6/4م، ولمدة 18 يومًا لكل مرحلة.