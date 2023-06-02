اخبار السعوديه

تحويلات مرورية لاستكمال إنشاء جسور تقاطع طريق مجلس التعاون

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم تحويلات مرورية لاستكمال إنشاء جسور تقاطع طريق مجلس التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع القوات الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة الشرقية، والإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية، البدء بأعمال التحويلات المرورية لاستكمال أعمال إنشاء جسور تقاطع طريق مجلس التعاون مع طريق الظهران بقيق.

4 مراحل

وأوضحت الهيئة العامة للطرق في تغريدة عبر موقع تويتر، أن ذلك على 4 مراحل، ابتداءً من صباح يوم الأحد الموافق 2023/6/4م، ولمدة 18 يومًا لكل مرحلة.

قد يهمّك أيضاً

رونالدو بدون ألقاب في موسمه الأول مع النصر
توضيح من حساب متابعات الخليج 365 بشأن تغيير الراتب الشهري
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا