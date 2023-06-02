شكرا لقرائتكم التعليم تسمح للجامعات والكليات بالتعديل على التقويم الدراسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة التعليم، السماح للجامعات والكليات بالتعديل على التقويم الدراسي، بما في ذلك اختيار نظام الفصول الدراسية الذي سيطبق لديها، مع إمكانية افتتاح فصل رابع صيفي في إجازة الصيف.

القواعد المنظمة

وبحسب القواعد المنظمة للتقويم الدراسي، كالتالي:

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1- يقسم العام الدراسي إلى 3 فصول دراسية أساسية الجميع مراحل التعليم العام، والتعليم الجامعي ومعاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مع إمكانية افتتاح فصل رابع صيفي في إجازة الصيف.

2- يجوز للجامعات والكليات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمدارس الأجنبية الخاصة والمدارس السعودية في الخارج اختيار نظام الفصول الدراسية الذي سيطبق لديها، والتعديل على التقويم الدراسي مع التقيد ببداية ونهاية العام الدراسي والإجازات الوطنية وإجازات الأعياد.

3- يجوز لمنشآت التعليم العام الأهلية والعالمية تحديد أوقات بداية ونهاية الفصول الدراسية والإجازات وفق ضوابط تضعها وزارة التعليم.

4 – يجوز أن يسبق بدء الفصل الدراسي الأول -بما لا يزيد على 3 أسابيع- فترة للتهيئة والاستعداد في مدارس التعليم العام والتسجيل في الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وما في حكمها على ألا تؤثر على الحد الأدنى من الإجازة النظامية للهيئة التعليمية.