شكرا لقرائتكم تركي آل الشيخ: جولة المملكة تمنح الفرص للشركات المحلية وأبناء وبنات المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تستمر جولة المملكة 2023 التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه في إضافة المناطق لها، فبعد أن أضيفت منطقة الباحة قبل نحو أسبوع، أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ اليوم، عن وضع منطقة نجران على خارطة الفعاليات التي ستجول في أرجاء المملكة حتى نهاية سبتمبر المقبل، ليصبح بذلك عدد مدن ومناطق الجولة 17 مدينة ومنطقة.

أضخم جولة ترفيهية

وقال آل الشيخ: “إن جولة المملكة 2023 التي تعد أضخم جولة ترفيهية حول المملكة تتم بشراكة استراتيجية مع برنامج جودة الحياة، تعمل على تنظيمها وإدارتها الشركات المحلية المتواجدة في جميع المناطق، حيث أتيحت الفرصة للمئات من أبناء وبنات الوطن للمشاركة في مختلف مراحل الفعاليات الترفيهية، سواء قبل بداية العروض أو المشاركة في تقديمها وحتى الخدمات المساندة لها من تنظيم وتقديم للعروض الإبداعية، والخدمات اللوجستية والتقنية المصاحبة لكل عرض”.

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فرص القطاع الخاص

وأضاف :”تعمل الهيئة من خلال فعاليات جولة المملكة 2023 على منح الفرص للقطاع الخاص في المناطق والمدن التي ستزورها، في تعظيم الفائدة الاقتصادية وتحقيق الأثر الاجتماعي من الحراك الترفيهي الذي ستعيشه مدن ومناطق الفعاليات”. مؤكداً أن شابات وشباب المملكة سيكون لهم الدور الأكبر في صناعة البهجة بتنظيم تلك الأحداث التي ستكسبهم الخبرة والمعرفة، وتزيد من مساهمتهم في قطاع الترفيه الذي يعد أحد القطاعات الواعدة في مملكتنا الغالية.

شكر للقيادة

واختتم آل الشيخ تصريحه بتوجيه شكره الجزيل إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عراب الرؤية على دعمهم الدائم واللامحدود لقطاع الترفيه وجميع قطاعات الدولة.

يذكر أن جولة المملكة 2023 تعد واحدة من مبادرات الهيئة العامة للترفيه الهادفة لتلبية الرغبات الترفيهية لسكان وزوار المملكة.