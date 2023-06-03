شكرا لقرائتكم سيول وادي غليلة بمكة تجرف الإبل ولقطات توثق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول لقطات للسيول، وقد جرفت الإبل في مكة المكرمة.

تفاصيل الواقعة

وبحسب الفيديو الذي نشره حساب طقس العالم على تويتر، شوهدت الإبل وهي تحاول مقاومة السيول، ولكن دون فائدة بسبب قوة المياه الجارية.

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وقال ناشر الفيديو: الله يعوض راعيها، وادي غليلة الواقع بين بني المنتشر والعوامر في العرضيات، مكة المكرمة.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.