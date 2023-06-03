شكرا لقرائتكم “المواطن” توثق الخدمات المميزة لمستفيدي طريق مكة في مطار إسلام أباد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثقت عدسة “متابعات الخليج 365” جهود المديرية العامة للجوازات لإنهاء إجراءات خروج حجاج باكستان في مطار إسلام أباد الدولي وسط خدمات سهلة وميسرة، تمهيدًا لوصولهم إلى السعودية ضمن مبادرة طريق مكة.

مبادرة طريق مكة

مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، وتهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًّا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.