شكرا لقرائتكم صاعقة رعدية تقتل شخصًا في عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تسببت صاعقة رعدية في مقتل شخص في مركز قنا بمنطقة عسير، تزامنًا مع هبوب العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية، بحسب ما أفادت “العربية”.

طقس عسير

وشهدت منطقة عسير خلال الأيام الماضية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، شملت تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات: “أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب”.