شكرا لقرائتكم الإطاحة بمروجي الإمفيتامين وإحباط تهريب القات بالقريات والعارضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استمرارًا لحملة مكافحة الخدرات والسموم والقبض على مهربيها ومروجيها، قبضت شرطة منطقة الجوف على (3) مواطنين؛ لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر بمحافظة القريات، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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تهريب القات

كما أحبطَت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، تهريبَ (525) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص، وذلك استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات والقبض على مهربيها ومروجيها.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.