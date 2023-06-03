شكرا لقرائتكم فرضية قتال مشتركة بين مشاة البحرية السعودية ونظيرتها الأمريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نفذت مشاة القوات البحرية الملكية السعودية، ومشاة القوات البحرية الأمريكية، فرضية القتال في المناطق المبنية.

وقالت وزارة الدفاع عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: إن التدريب يأتي ضمن فعاليات تمرين “عزم النسر 23″، الذي تستضيفه السعودية بقيادة القوات المسلحة ومشاركة دول مجلس التعاون والقوات الأمريكية.

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وكانت القوات البرية ونظيرتها الأمريكية قد شاركت في تنفيذ فرضية “أسلحة الدمار الشامل وإخلاء المصابين”، ضمن فعاليات التمرين المشترك.