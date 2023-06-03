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وفاة طفل غرقًا في مجرى وادي تربة بالمندق

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الجمعة، أن فرق الدفاع المدني باشرت بلاغًا عن غرق طفل في مجرى وادي تربة بمحافظة المندق.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “باشر مدني الباحة بلاغًا عن غرق طفل في مجرى وادي تربة بمحافظة المندق، تم إخراجه وهو في حالة وفاة، نسأل الله أن يجعله شفيعًا لوالديه”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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