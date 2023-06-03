شكرا لقرائتكم وفاة طفل غرقًا في مجرى وادي تربة بالمندق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الجمعة، أن فرق الدفاع المدني باشرت بلاغًا عن غرق طفل في مجرى وادي تربة بمحافظة المندق.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “باشر مدني الباحة بلاغًا عن غرق طفل في مجرى وادي تربة بمحافظة المندق، تم إخراجه وهو في حالة وفاة، نسأل الله أن يجعله شفيعًا لوالديه”.