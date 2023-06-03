شكرا لقرائتكم وصول أولى رحلات حجاج العراق عبر منفذ جديدة عرعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استقبلت جوازات منفذ جديدة عرعر الحدودي اليوم، أولى طلائع ضيوف بيت الله الحرام القادمين من جمهورية العراق، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.

وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.