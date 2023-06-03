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السعودية تمتلك فوائد مالية واستقرارًا اقتصاديًّا رغم الأزمات العالمية

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الرياض - محمد الوسيري - قال المستشار الاقتصادي سلمان العساف: إنه لتحقيق أكبر فائدة وعائد للوطن والمواطن والاقتصاد، لابد من النظر فيما يشهده العالم في الوقت الحالي والتقدم عنه بخطوتين، مشيرًا إلى أن العالم متجه نحو الذكاء الاصطناعي، وتقنية المعلومات، وغيرها في هذا الشأن.

وأضاف العساف، خلال حواره لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن ذلك لا يعني الاستغناء عن الصناعات التقليدية كالسيارات، منوهة إلى إنتاجات سابك بالإضافة إلى النفط والثروة والقيادات الشابة الطموحة التي تجعل من السعودية رائدة في كل شيء.

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ولفت إلى أن السعودية لديها فوائد مالية واستقرار اقتصادي وحالة من النمو، في الوقت الذي تعاني منه الكرة الأرضية من أزمات مالية واقتصادية كبيرة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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