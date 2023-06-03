شكرا لقرائتكم القبض على متورطين في خطف مشاري المطيري بـ لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن الجيش اللبناني، أن مجموعة خاصة من مديرية المخابرات تمكنت من توقيف المطلوب (ج.ج) في منطقة البقاع، وهو المسؤول عن التخطيط لعملية خطف السعودي مشاري تركي المطيري بتاريخ 2023/5/28 وإدارتها، وكان قد أدى دورًا أساسيًا فيها عبر تأمين مخبأ وأسلحة حربية وأقنعة وسيارة مسروقة، وتوجيه أفراد العصابة ميدانيًا.

ملاحقة المتورطين

وأكد الجيش اللبناني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن هذه التطورات تأتي في إطار استكمال ملاحقة المتورطين في قضية الخطف وتوقيفهم وسوقهم إلى العدالة، حيث نفذت المديرية كمينا محكما في بلدة الدبية – الشوف تزامنا مع التوقيف، ونجحت في توقيف لبناني آخر (ع.ح) وهو أحد أفراد العصابة المسلحة الذين لاحقوا المخطوف وأجبروه على التوقف واقتادوه إلى البقاع.

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وكشف الجيش اللبناني أنه تمت مباشرة التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، في حين تجري المتابعة لتوقيف باقي أفراد العصابة.

إصابة مواطن

وأضاف في بيان لاحق، أنه أثناء عملية توقيف المطلوب (ج.ج) من قبل وحدة خاصة تابعة لمديرية المخابرات، حصل تبادل لإطلاق النار بين الوحدة وأفراد العصابة الخاطفة، فيما صودف مرور أحد اللبنانيين في المكان، فأصيب بطلق ناري، وقد عملت قوة من الجيش على نقله إلى أحد المستشفيات للعلاج.