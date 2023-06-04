شكرا لقرائتكم بدر ذي القعدة يزين سماء السعودية الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، عن رصد القمر البدر لشهر ذو القعدة، اليوم السبت في سماء السعودية والعالم العربي، حيث سيزين السماء طوال الليل وسيكون في حالة اقتران مع النجم قلب العقرب.

اكتمال بدرًا

وأوضحت فلكية جدة في بيانها أن القمر البدر سيشرق من الأفق الجنوب الشرقي بالتزامن مع غروب الشمس ومساره في السماء سيحاكي المسار المنخفض للشمس بعد 6 أشهر من الآن حيث سيكون في أقصى الجنوب، موضحة أن هذا القمر يكتمل بدرًا بالقرب من الانقلاب الصيفي لذلك سيتبع تقريبًا نفس المسار الظاهري لشمس ديسمبر عبر السماء.

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وأضافت “سيلاحظ بأن الحجم الظاهري للقمر كبيرًا أثناء شروقه عندما يكون قريبًا من الأفق، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقالي ولكن بعد ارتفاعه في السماء يعود حجمه للصغر، وهذا مجرد وهم بصري يحدث في منتصف كل شهر قمري”.

ولفتت “إضافة لذلك قد يكون باللون الوردي أو البرتقالي أثناء ارتفاعه بسبب الغلاف الجوي لكوكب الأرض، حيث تعمل مكوناته على بعثرة الضوء الأبيض المنعكس عن القمر، بحيث تتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل التي تصل إلى أعيننا، وهو نفس السبب الذي يجعلنا نرى الشمس الغاربة بلون ضارب للحمرة”.

أعلى نقطة بالسماء

وتابعت فلكية جدة أن القمر سيصل إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي مائل نحو الجنوب وسيغرب بالأفق الجنوب الغربي مع شروق شمس الأحد.

وأوضحت “بشكل عام يمكن القول بأن القمر بدرًا طوال الليل، ولكن علميًا نطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون القمر بزاوية 180 درجة من الشمس وسيحدث ذلك صبيحة يوم الأحد عند الساعة 06:41 ص بتوقيت مكة، ويكون أكمل نصف مدارة حول الأرض خلال هذا الشهر”.

وأبانت “خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرًا بحوالي الساعة كل يوم، وبعد بضعة أيام سيكون مشاهدًا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من طور البدر المكتمل”.