شكرا لقرائتكم مواصفات عقد العمل الموحد للعاملين في الأجهزة العامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف المختص في الموارد البشرية الدكتور خليل الذيابي، المقصود بعقد العمل الموحد المذكور في قواعد الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة.

وقال الذيابي خلال لقاء مع قناة “العربية” إن عقد العمل مثل العقود القائمة في الشركات، حيث تكتب أساسيات رئيسية في عقود العمل بخطوط عريضة، موحدة على جميع الوزارات”.

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وأضاف أن من ضمن الخطوط العريضة هي وضع الرواتب والبدلات والمزايا، والإجازات، واستحقاقات الموظف، ووضع ساعات العمل للموظف.

عدم التفاوت بالرواتب

وأشار إلى أنه لن يكون هناك تفاوت في الرواتب، وسيكون هناك تنظيم كامل لجميع الوزارات وفق سلالم وظيفية محددة.

يذكر أن الجريدة الرسمية أعلنت أمس، تفاصيل قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا.

بنود مهمة

وتشتمل القواعد على 12 بندًا، من أبرزها تزويد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بسلالم الرواتب الوظيفية الخاصة بعامليها، لمراجعتها بما يتوافق مع أسقف الأجور المعتمدة وفقاً للقواعد، مراجعة اللوائح الإدارية بما في ذلك البدلات والمكافآت والمزايا للعاملين لديها، وأي وثائق تشتمل على مزايا مالية أخرى لهم، واقتراح تعديلها وفقًا لنموذج اللائحة الإدارية الموحد وقائمة البدلات والمكافآت والمزايا المالية المنصوص عليها في القواعد، وعلى جميع الأجهزة العامة المشمولة بالقواعد عدم إقرار أي تعديل على لوائحها الإدارية وسلالم رواتب العاملين لديها وبدلاتهم ومكافآتهم ومزاياهم المالية، وأي وثائق تشتمل على مزايا مالية أخرى لهم، بالزيادة، إلى حين الانتهاء من أعمال المراجعة وتعديلها وفقاً للأحكام الواردة في القواعد المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار.