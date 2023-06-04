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أمطار متوسطة على مركز البديعة بتبوك

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شكرا لقرائتكم أمطار متوسطة على مركز البديعة بتبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على مركز البديعة التابع لمنطقة تبوك، شملت المركز وضواحيه، سالت على أثرها الأودية والشعاب، ولا تزال الفرصة مهيأةً لهطول الأمطار.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

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أمطار وأتربة

وكان المركز الوطني للأرصاد اليوم أصدر تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار تصل إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة تبوك، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، والسيول، وشبه انعدام في الرؤية على تبوك ومحافظة تيماء.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الواحدة ليلاً.

 

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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