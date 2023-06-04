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القهوة السعودية حاضرة في استقبالات الحجاج بمكة

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الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، حضور القهوة السعودية في استقبالات الحجاج في مكة المكرمة.

وأظهر الفيديو، الاحتفاء بوصول الحجاج إلى مكة المكرمة من خلال تقديم الورود والقهوة السعودية والحلوى والبلح لهم.

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تصاريح العمرة

ويواصل الحجاج وصولهم إلى مكة المكرمة من أجل أداء مناسكهم، فيما أكدت وزارة الحج والعمرة، أن يوم غد الأحد الموافق 15 من شهر ذي القعدة للعام الحالي، هو آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة قبل موسم الحج.

وأوضحت الوزارة أن تأشيرة العمرة لا تسمح بأداء الحج؛ لافتة إلى أن آخر موعد لمغادرة المعتمرين هو 29 ذو القعدة 1444هـ الموافق 18 يونيو 2023م.

وجددت الوزارة التأكيد على أن تأشيرة العمرة لا تسمح بأداء مناسك الحج، مشددة على أن آخر موعد لمغادرة المعتمرين هو يوم 29 ذو القعدة الجاري الموافق 18 يونيو 2023.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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