شكرا لقرائتكم ضبط عمالة اختبئوا في وكر يدخلوه من باب ثلاجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، عن ضبط عمالة بمستودع مخالف، اختبئوا في وكر يتم الدخول له من “باب ثلاجة”.

ونشر البرنامج مقطع فيديو على حسابه بموقع “تويتر” يظهر عملية الضبط، مشيرًا إلى أن هذا تم أثناء جولاته وبمشاركة الفرق الرقابية لوزارة التجارة وأمانة منطقة الرياض.

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وأوضح أنه تم إحالة هذه العمالة للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم.