شكرا لقرائتكم بدء استقبال طلبات العدول عن النقل الخارجي غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يبدأ يوم غد الأحد استقبال طلبات العدول عن النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات الراغبين بذلك، من خلال نظام “نور”، ولمدة يومين (15- 16) من ذي القعدة؛ وفق الشروط والضوابط المنظمة للعدول، والموضحة في النظام ضمن “الإقرار” قبل تقديم الطلب؛ ليتسنى لإدارات التعليم العمل على إنهاء متطلبات الاحتياج التعليمي.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التعليم على تحقيق الاستقرار للمعلمين والمعلمات، ومراعاة لبعض الحالات التي تستدعي ظروفها “العدول”، بعد تحقيق الرغبات في إجراءات النقل الخارجي لهذا العام 1444هـ.