شكرا لقرائتكم طرح لوحات إلكترونية مميزة عبر أبشر لمدة يومين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، عن طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة أبشر، والتي تمكّن الراغبين من شراء اللوحات المميزة للمشاركة في المزاد إلكترونيًا.

وأوضحت المرور عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن المزاد ينطلق اليوم ويستمر إلى غد الاثنين الموافق 5 يونيو 2023.

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وأشارت المرور إلى طريقة الوصول إلى الخدمة عن طريق 3 خطوات وهي:

طريقة الوصول للخدمة

1 – الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

2 – اختيار المرور.

3 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.