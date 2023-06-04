شكرا لقرائتكم 25 جامعة سعودية بالتصنيف العالمي في تحقيق التنمية المستدامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تقدَّمت المملكة ثلاث مراتب في التصنيف العالمي للجامعات ذات التأثير في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2023م،حيث سجّلت الجامعات السعودية حضورها بـ 25 جامعة ضمن هذا التصنيف الدولي، مقارنةً بوجود 22 جامعة فقط العام الماضي.

الجامعات السعودية

وحقَّقت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المركز الخامس عالمياً في تصنيف الجامعات العالمية المؤثرة في تحقيق هدف الصحة والرفاه ضمن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، فيما جاءت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بذات المرتبة في هدفي المياه النظيفة والنظافة الصحية، والحياة تحت الماء.

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وسجّلت الجامعات السعودية وجودها في التصنيف العالمي للجامعات ذات التأثير في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث دخلت جامعة الملك فيصل، وجامعة الأمير محمد بن فهد، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، في المرتبة من 101- 200 للجامعات في هذا التصنيف، فيما جاءت أربع جامعات في المرتبة من 201- 300 وهي: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل،وجامعة المعرفة، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كما جاءت جامعة الأمير سلطان في المرتبة 301- 400، فيما سجلت جامعتا القصيم والملك خالد حضورهما في التصنيف ضمن الرتبة 401- 600.