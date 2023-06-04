- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم اليوم.. رصد 7 مخالفات مرورية إلكترونيًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - تبدأ الإدارة العامة للمرور والقوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الأحد، في رصد 7 مخالفات مرورية إلكترونيًا.
يأتي ذلك بهدف رفع مستوى الضبط المروري والسلامة المرورية والحد من السلوك الخاطئ على الطرق العامة داخل وخارج المدن.
قد يهمّك أيضاً
وتشمل المخالفات المرورية:
- القيادة على أكتاف الطريق وعلى الأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة.
- عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلًا أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة.
- عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن على الطريق متعدد المسارات.
- مخالفة تنظيمات السير على الطريق
- قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف.
- تجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل.
- وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف.