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اليوم.. رصد 7 مخالفات مرورية إلكترونيًا

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الرياض - محمد الوسيري - تبدأ الإدارة العامة للمرور والقوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الأحد، في رصد 7 مخالفات مرورية إلكترونيًا.

يأتي ذلك بهدف رفع مستوى الضبط المروري والسلامة المرورية والحد من السلوك الخاطئ على الطرق العامة داخل وخارج المدن.

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وتشمل المخالفات المرورية:

  • القيادة على أكتاف الطريق وعلى الأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة.
  • عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلًا أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة.
  • عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن على الطريق متعدد المسارات.
  • مخالفة تنظيمات السير على الطريق
  • قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف.
  • تجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل.
  • وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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