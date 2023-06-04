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احتفاء ماليزي بمبادرة طريق مكة في عامها الخامس

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الرياض - محمد الوسيري - احتفت الحكومة الماليزية، بتنفيذ مبادرة طريق مكة في عامها الخامس، والتي تسهم في إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم بكل سهولة ويسر.

جاء ذلك خلال تواجد السفير السعودي مساعد بن إبراهيم السليم في مطار كوالالمبور بمعية وزير الشؤون الدينية الماليزية لتفقد إجراءات مبادرة طريق مكة في عامها الخامس.

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إشادات ماليزية

من جانبه، قال وزير الشؤون الدينية الماليزية محمد مختار، إنه بات معروفًا للجميع أن الحكومة دائمًا ما تهتم بتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ولذا يحظى الحجاج الماليزيون بتسهيلات كثيرة خاصة عند وصولهم جدة أو المدينة المنورة منذ خمس سنوات.

بدوره وجه وزير الداخلية الماليزي سيف الدين إسماعيل، شكره للحكومة السعودية لتقديم الخدمات عبر مبادرة طريق مكة حيث يتم تقديم جميع التسهيلات للحجاج الماليزيين عبر البرنامج الذي بدأ من 2017 ومستمر حتى اليوم.

من جانبه، أوضح وزير الخارجية الماليزي أمبري عبدالقادر، أن حكومته تفحصت عملية السفر عبر طريق مكة من مطار ماليزيا لحين وصولهم إلى السعودية، حيث تبين أنها تسير بشكل ممتاز.

طريق مكة

يذكر أن وزارة الداخلية تنفذ مبادرة “طريق مكة” للعام الخامس، بمشاركة عدة جهات في (7) دول هي: بنجلاديش والمغرب وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وتركيا، وكوت ديفوار، وذلك ضمن جهود المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، وحرصها على رعايتهم وسقايتهم وإعانتهم والاهتمام بشؤونهم في كل بقاع الأرض.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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