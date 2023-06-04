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وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 12 إلى السودان

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الرياض - محمد الوسيري - وصلت إلى مطار بورتسودان الدولي اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الثانية عشر تحمل على متنها 30 طنًا من السلال الغذائية والمواد الطبية.

الجسر الجوي

ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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