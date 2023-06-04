شكرا لقرائتكم فايز المالكي يرفض إعلانًا بـ3 ملايين ريال لجمع التبرعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن الفنان فايز المالكي رفضه لعرض تلقاه للمشاركة في جمع تبرعات لصالح إحدى الجهات بالرغم من تخصيصها 3 ملايين ريال له مقابل مشاركته.

ونشر المالكي صورة للعرض على حسابه بموقع “تويتر” قال فيه “إعلان جاني قيمته 3 ملايين ريال فيه التالي: إفطار صائم، سقيا ماء، وقف خيري وذلك مقابل 3 ملايين ريال، مضيفًا أنه تم الإبلاغ عنه.

قد يهمّك أيضاً

ولفت إلى أنه بدلًا من دفع هذه الملايين في إعلان، دعا إلى التبرع بها للمحتاجين وذلك من خلال المنصات المعلن عنها وهي “إحسان وجود وشفاء”.

وأضاف “إذا شفتم مشهورًا بين المعتمرين والحجاج وفي مكة ويعلن عن وقف أو سقيا أو إفطار صايم أو وقف خيري اعرفوا جيدًا أنه تم الدفع له مليون ريال”، داعيًا إلى الدفع عبر المنصات الحكومية.

منصة إحسان

يذكر أن منصة إحسان تحظى منذ إنشائها بدعم لامحدود من القيادة الرشيدة، التي طالما كانت سباقة إلى عمل الخير وتسخير كافة السبل لتمكينه والنهوض به مما يحفز أهالي الخير المحسنين على انتهاج نهجها.

وتتمتع المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” بالجاهزية الدائمة لتحفيز المحسنين؛ وخصوصًا في ذروة الإقبال المجتمعي على فرص التبرع في مواسم الخير، وخاصة شهر رمضان المبارك الذي تشهد فيه المنصة نشاطًا على مدار الساعة.