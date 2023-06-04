شكرا لقرائتكم خريجو مدارس تعليم القيادة للرجال غير مؤهلين لدخول شبكة الطرق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد رئيس إدارة الجمعية السعودية للسلامة المرورية الدكتور عبدالحميد المعجل، أن مخرجات تعليم القيادة للرجال ضعيفة وغير مؤهلة لدخول الطرق ويجب موازاتها لقوة المدارس النسائية.

قيادة الرجال

وأوضح المعجل في تصريحات لـ”نشرة النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”، أنه باتفاق الدراسات في جميع أنحاء العالم، فتعد نسبة المسؤولية لارتكاب الحوادث المرورية تقع على السائق وذلك من 85 إلى 95%، حسب مختلف البلاد.

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وأشار إلى أن هذا يرجع إلى أن السائق يكون جديدًا خصوصًا أن مدارس القيادة للرجال تخرج مستوى ضعيفًا لا يؤهله لدخول شبكة الطرق.

ولفت إلى أن الإدارة العامة للمرور الآن تقوم بتغيير مدارس الرجال لتكون في نفس مستوى قوة مدارس القيادة للنساء.

مخالفات مرورية

وبدأت الإدارة العامة للمرور والقوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الأحد، في رد 7 مخالفات مرورية إلكترونيًا، وذلك بهدف رفع مستوى الضبط المروري والسلامة المرورية والحد من السلوك الخاطئ على الطرق العامة داخل وخارج المدن.

وتشمل المخالفات المرورية: