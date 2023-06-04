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الشيخ السديس: التكامل والتنسيق وتحديد المسؤوليات لإنجاح موسم الحج

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شكرا لقرائتكم الشيخ السديس: التكامل والتنسيق وتحديد المسؤوليات لإنجاح موسم الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في حلقة نقاش نظمتها الرئاسة لوكالاتها بعنوان “خطة الرئاسة لموسم حج عام 1444هـ”.

وناقش المشاركون في الحلقة عدة مرتكزات للخطة، أبرزها: التكامل والتنسيق بين الوكالات، وحوكمة الخطة التشغيلية وتحديد المسؤوليات والمهام وفق المصفوفة، والتعاون مع الجولات الرقابية للمراجعة الداخلية، وأنسنة الخدمات، كما استعرضوا المبادرات المستهدفة، ودور القياس في جودة الخدمات.

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وأكد الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أهمية التكامل والشراكة بين كافة الجهات ذات العلاقة لإنجاح الخطة التشغيلية لموسم حج عام 1444هـ، مشدداً على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن.

وفي ختام الحلقة، شكر الشيخ السديس المشاركين على جهودهم، متمنياً للجميع التوفيق في تنفيذ الخطة بكل نجاح وسداد.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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