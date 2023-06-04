شكرا لقرائتكم وزير الطاقة: الاتفاق في أوبك+ بشأن خفض الإنتاج غير مسبوق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن أعضاء أوبك+ اتفقوا على خفض الإنتاج الطوعي بمقدار مليون برميل في 2024.

اتفاق غير مسبوق

وقال ابن سلمان خلال المؤتمر الصحفي، حسبما نقلت قناة الإخبارية: الاتفاق الذي توصلنا إليه اليوم غير مسبوق.

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وكشفت وزارة الطاقة السعودية أن المملكة ستقوم بتنفيذ تخفيض تطوعي إضافي في إنتاجها من البترول الخام، مقداره مليون برميل يوميًّا، ابتداء من شهر يوليو لمدة شهر قابل للتمديد.

5 دول

ولحقت 5 دول- روسيا، العراق، سلطنة عُمان، الإمارات، الجزائر- بقرار السعودية بتمديد خفض إنتاج النفط الطوعي حتى نهاية عام 2024.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أنه كإجراء احترازي ستقوم المملكة بتمديد خفضها التطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميًّا حتى نهاية شهر ديسمبر 2024 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك+، وفقًا لقناة العربية.

وذكر المصدر أن هذا الخفض التطوعي من مستوى الإنتاج المطلوب حسب المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الـ35 لـ”أوبك+” في 4 يونيو 2023.