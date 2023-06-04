شكرا لقرائتكم جوازات مطار جدة تستقبل حجاج إيران وتنهي إجراءاتهم بسهولة ويسر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استقبلت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ضيوف الرحمن من الجمهورية الإسلامية الإيرانية القادمين، وأنهت إجراءاتهم بسهولة ويسر.

وبين مقطع فيديو نشرته المديرية عبر موقع تويتر، لقطات من الاستقبال، حيث أنهوا جميع إجراءاتهم بسهولة ويسر.

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استعداد لموسم الحج

وكانت “الجوازات” قد أعلنت جاهزيتها لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1444هـ/ 2023م، عبر منافذها الدولية الجوية والبرية والبحرية.

تسهيل الإجراءات

وأكدت تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.