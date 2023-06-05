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شكرا لقرائتكم الداخلية لـ المواطنين: ادعموا الجهود الأمنية بالإبلاغ عن مهربي المخدرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعادت وزارة الداخلية، التحذير من خطر المخدرات على الوطن والمجتمع، مؤكدة أن كل فرد لديه مسؤولية أساسية في دعم الجهود الأمنية بالإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات.
وشددت الداخلية في فيديو لها على حسابها بموقع “تويتر”، على ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات من أجل الوطن والأسرة، وذلك من خلال الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]
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كما دعت إلى الإبلاغ عبر الأرقام التالية (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن جميع البلاغات تعالج بسرية تامة.
أكد أرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ أحمد عيد الحربي، إن العقد الذي تم توقيعه بخصوص نقل المسابقات السعودية لكرة القدم عبر قنوات mbc بالتحالف مع القنوات الرياضية السعودية لمدة 10 سنوات، يتعلق بأمور سيادية، مبينا أن هذه الأمور تبدو حاليا أكبر من المجتمع الرياضي
وأضاف عيد في تصريحات صحفية له بأنه سيوضح الصورة كاملة في مؤتمر صحفي الخميس المقبل، لافتاً إلى أن هناك اجتماعات متواصلة بين اتحاد الكرة والرئاسة العامة لرعاية الشباب، والشركة الناقلة للمسابقات السعودية؛ لبحث العديد من الأمور .
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جاء تصريح عيد خلال تدشين اتحاد الكرة جائزة الكرة الذهبية التي ستُمنح للمرة الأولى في تاريخ الكرة السعودية، وذلك على غرار الجوائز العالمية التي يمنحها الاتحادان الدولي والأوروبي.حيث تم الكشف أن الجائزة ستكون من ست فروع، وهي جوائز لأفضل لاعب كرة قدم في الدوري، وأفضل لاعب واعد، وأفضل مدير فني، وأفضل حارس مرمي، بالإضافة إلي جائزة لهداف الدوري، وكذلك جائزة للفريق المثالي.