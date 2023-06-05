شكرا لقرائتكم الداخلية لـ المواطنين: ادعموا الجهود الأمنية بالإبلاغ عن مهربي المخدرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعادت وزارة الداخلية، التحذير من خطر المخدرات على الوطن والمجتمع، مؤكدة أن كل فرد لديه مسؤولية أساسية في دعم الجهود الأمنية بالإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات.

وشددت الداخلية في فيديو لها على حسابها بموقع “تويتر”، على ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات من أجل الوطن والأسرة، وذلك من خلال الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]

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كما دعت إلى الإبلاغ عبر الأرقام التالية (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن جميع البلاغات تعالج بسرية تامة.