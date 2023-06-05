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شكرا لقرائتكم الدفاع المدني يحذر أهالي مكة والباحة وعسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الاثنين، تحذيرًا لأهالي مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.
تفاصيل الحالة الجوية
وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم، إنها تتوقع تكوّن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على أجزاء من عسير وتشمل (المجاردة، بارق، رجال ألمع، محايل، النماص، بلقرن، وتنومة)، حيث تستمر حتى الساعة الـ10 مساءً.
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كما تتوقع نفس الحالة على مكة المكرمة وتشمل (أضم، ميسان، العرضيات، والطائف) وأجزاء من الباحة وتشمل (الباحة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، وبني حسن) وذلك حتى الساعة الـ11 مساءً.
وأهابت المديرية العامة الجميع، بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.
طقس اليوم
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وحائل.
ويستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم والرياض، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
أكد أرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ أحمد عيد الحربي، إن العقد الذي تم توقيعه بخصوص نقل المسابقات السعودية لكرة القدم عبر قنوات mbc بالتحالف مع القنوات الرياضية السعودية لمدة 10 سنوات، يتعلق بأمور سيادية، مبينا أن هذه الأمور تبدو حاليا أكبر من المجتمع الرياضي
وأضاف عيد في تصريحات صحفية له بأنه سيوضح الصورة كاملة في مؤتمر صحفي الخميس المقبل، لافتاً إلى أن هناك اجتماعات متواصلة بين اتحاد الكرة والرئاسة العامة لرعاية الشباب، والشركة الناقلة للمسابقات السعودية؛ لبحث العديد من الأمور .
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جاء تصريح عيد خلال تدشين اتحاد الكرة جائزة الكرة الذهبية التي ستُمنح للمرة الأولى في تاريخ الكرة السعودية، وذلك على غرار الجوائز العالمية التي يمنحها الاتحادان الدولي والأوروبي.حيث تم الكشف أن الجائزة ستكون من ست فروع، وهي جوائز لأفضل لاعب كرة قدم في الدوري، وأفضل لاعب واعد، وأفضل مدير فني، وأفضل حارس مرمي، بالإضافة إلي جائزة لهداف الدوري، وكذلك جائزة للفريق المثالي.