شكرا لقرائتكم فتاة تنهار بعدما كادت تهدس طالبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول، انهيار فتاة من البكاء بعدما كادت تدهس فتيات يسيرن على الطريق السريع.

وروت الفتاة في مقطع فيديو، ما حدث قائلة إنها كادت تصدم مجموعة من البنات وذلك على الطريق السريع، مؤكدة أنهن شاهدن سرعة قيادتها لكن حاولن العبور.

قد يهمّك أيضاً

وأكدت وهي تبكي، أن الحركة التي قمن بها كانت خطيرة، حيث كادت أن تنهي حياتهن بعبور خاطئ على الطريق السريع، لكن الله كان الحافظ لها ولهن.