نقل ملكية الاتحاد والهلال والنصر والأهلي إلى صندوق الاستثمارات

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قبل قليل، عن نقل ملكية 4 أندية إلى صندوق الاستثمارات العامة.

نقل ملكية 4 أندية

وكشف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل خلال المؤتمر الصحافي المقام الآن عن نقل ملكية أندية الاتحاد، الهلال، النصر والأهلي إلى صندوق الاستثمارات العامة رسميًا.

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ولن يكون الاستثمار مقتصرًا على أندية الاتحاد، الهلال، النصر والأهلي، حيث أعلن وزير الرياض عن نقل ملكية القادسية إلى شركة أرامكو، الدرعية إلى هيئة تطوير الدرعية، العلا إلى الهيئة الملكية للعلا، والصقور إلى شركة نيوم.

تخصيص الأندية الرياضية

وأطلق ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، مشروع تخصيص الأندية الرياضية، وذلك بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى.

وجاء إطلاق ولي العهد للمشروع؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي، الهادفة إلى بناء قطاع فعال، من خلال تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للمساهمة في تنمية القطاع الرياضي، بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية والممارسين على الأصعدة كافة.

ويتضمن مشروع تخصيص الأندية الرياضية في المرحلة الحالية مسارين رئيسيين؛ أولهما، الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية، مقابل نقل ملكية الأندية إليها، والثاني طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص بدءًا من الربع الأخير من عام 2023.