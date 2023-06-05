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نقل ملكية الاتحاد والهلال والنصر والأهلي إلى صندوق الاستثمارات

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شكرا لقرائتكم نقل ملكية الاتحاد والهلال والنصر والأهلي إلى صندوق الاستثمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن وزير ، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قبل قليل، عن نقل ملكية 4 أندية إلى صندوق الاستثمارات العامة.

نقل ملكية 4 أندية

وكشف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل خلال المؤتمر الصحافي المقام الآن عن نقل ملكية أندية الاتحاد، الهلال، النصر والأهلي إلى صندوق الاستثمارات العامة رسميًا.

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ولن يكون الاستثمار مقتصرًا على أندية الاتحاد، الهلال، النصر والأهلي، حيث أعلن وزير الرياض عن نقل ملكية القادسية إلى شركة أرامكو، الدرعية إلى هيئة تطوير الدرعية، العلا إلى الهيئة الملكية للعلا، والصقور إلى شركة نيوم.

الاتحاد
جانب من تتويج الاتحاد – المصدر @ittihad

تخصيص الأندية

وأطلق ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير ، اليوم الاثنين، مشروع تخصيص الأندية الرياضية، وذلك بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى.

ولي العهد عن مشروع تخصيص الأندية الرياضية
ولي العهد يطلق مشروع تخصيص الأندية – المصدر @gsaksa

وجاء إطلاق ولي العهد للمشروع؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030 في القطاع الرياضي، الهادفة إلى بناء قطاع فعال، من خلال تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للمساهمة في تنمية القطاع الرياضي، بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية والممارسين على الأصعدة كافة.

أهداف مشروع تخصيص الأندية
أهداف المشروع – المصدر @gsaksa

ويتضمن مشروع تخصيص الأندية الرياضية في المرحلة الحالية مسارين رئيسيين؛ أولهما، الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية، مقابل نقل ملكية الأندية إليها، والثاني طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص بدءًا من الربع الأخير من عام 2023.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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