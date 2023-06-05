شكرا لقرائتكم فرز أكثر من 5000 متقدم على مسابقة شاعر الراية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بدأت لجنة الفرز في مسابقة برنامج “شاعر الراية “فرز أكثر من خمسة آلاف متقدم على البرنامج منذ انطلاق التسجيل للمشاركة فيه، ولازال التقديم مستمرًا في البرنامج حتى تاريخ ٣٠ يونيو الجاري.

وتأتي عودة برنامج شاعر الراية في نسخته الثانية بعد إن حقق نجاحات كبيرة في نسخته الأولى والتي اختتمت العام الماضي وسط ردود افعال إيجابية وعلى مستوى كبير وحظي بمشاهدات عالية.

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برنامج شاعر الراية

ويأتي “شاعر الراية ” كواحد من أهداف رؤية ٢٠٣٠ من خلال دعم الأدب الشعبي والشعر واكتشاف المواهب وكجزء من تراث المملكة حيث يحظى باهتمام كبير على أعلى المستويات مواكبًا التطور الحاصل في كل جوانب التطور في السعودية.

ويعد برنامج الراية الذي سيتم عرضه على القناة السعودية الأولى كل يوم سبت امتدادًا لتجارب تلفزيونية وإذاعية اهتمت بالأدب الشعبي وساهمت في نشره ولفت النظر إليه.

شخصية رمزية

كما يحظى البرنامج بوجود شخصية رمزية لها وزنها على المستوى الخليجي والعربي مهندس الكلمة وأيقونة الإبداع هو الأمير بدر بن عبدالمحسن حيث يعطي البرنامج مزيدًا من النجاح ويلهم المتسابقين لكي يحذوا حذو هذا المبدع الذي تعتبر مرحلته مفصلًا تاريخيًا في الشعر النبطي.

الجدير بالذكر أن البرنامج يعود في نسخته الثانية محملًا بعدد من المفاجآت التي عززت من خلال تجربة النسخة الأولى والتي تم رصدها لكي تسهم في مزيد من نجاح البرنامج وانتشاره.